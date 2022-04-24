Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi Türk adetlerini öğrendi

Dilan Çiçek Deniz'in nikah masasına oturmaya hazırlandığı sevgilisi Thor Saevarsson, Türk adetlerine alıştı. Çiçek yaptığı açıklamada, "Bizim örf ve adetlere alıştı. Yabancılık çekmiyor" dedi.

Dilan Çiçek Deniz ve reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson, kısa bir süre sonra nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi ile yemek çıkışı görüntülenen Çiçek, düğün hakkında muhabirlerle sohbet etmişti.

"Düğün ne zaman?" sorusuna cevap veren güzel isim, "Bugün sonunda birkaç planlama yaptık. Birkaç ay içerisinde ama iş durumuna bağlı. Birkaç gelinlik provası yapacağım çok heyecanlıyım." dedi.

Gelinlik giymek için heyecanlı olan Çiçek, Çocuk Sanat Festivali'nde bir grup öğrenciyle Zorlu PSM'de buluşarak onlara masallar okudu.

Festival bitimi gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinin adetlere alıştığını söyledi.

"Çocuk iişi kısmet"

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'nden görme engelli çocuklarla bir araya gelen Dilan Çiçek Deniz, duygusal anlar yaşadı.

Çocukların ekrandan en çok sesini beğenerek 'Masal ablası' olarak seçtiği Deniz, İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile katıldığı organizasyonda, okuduğu masallarla hayranı olduğu çocuklara keyifli dakikalar yaşattı.

Etkinlik sonrası İzlandalı sevgilisi Thor ile basın mensuplarına el ele poz veren genç oyuncu, "Siz çocuk sahibi olmayı istiyor musunuz?" sorusu üzerine "Kısmet." dedi.

"Türk örf ve adetlerine alıştı artık"

Ayrıca düğün hazırlıklarına devam ettiğini söyleyen Çiçek, "Gelinlik baktım ama daha çok bakmamız lazım, yavaş yavaş olacak bu işler." dedi.

Deniz sevgilisi Thor Saevarsson'un Türk örf ve adetlerini öğrenmeye başladığını sözlerine ekleyip, "Alıştı bizim örf ve adetlere, zaten hepsini yapacağız. Yabancılık çekmiyor" şeklinde konuştu.

Romantik poz

Etkinlik sonrası sosyal medyadan sevgilisiyle çektiği fotoğrafı paylaşan Dilan Çiçek Deniz yayınladığı kareye; "Masal okumama gelen bir birey" yazarak kalp emojisi koydu.