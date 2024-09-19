Dilan Çıtak ağlayarak kendini savundu: "Yaptığımdan asla utanmıyorum" THY'de kara listeye alınan şarkıcı Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Ağlayarak video çeken Çıtak'ın savunması da gündem oldu.

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Haber Merkezi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ortaya çıkan kendisi gibi şarkıcı Dilan Çıtak, gündemden düşmüyor.

Daha önce babası İbrahim Tatlıses ile olan kavgalarıyla çok konuşulan Çıtak, önceki gün, THY'nin Bodrum-İstanbul tarifeli seferini yapan uçağında hostesle kavga etti. Çıtak, bunun üzerine 'Kara Liste'ye alındı.

Uçak iniş için alçaldığı sıralarda Dilan Çıtak, miyavlamaya başlayan kedisini pusetten çıkarıp kucağına alınca hostesin uyarısıyla karşılaştı ve sonrasında olanlar oldu.

POLİSE DE SATAŞTI

THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak’tan şikayetçi oldu. Dilan Çıtak, uçaktan indikten sonra şikâyet işlemleri için kendisini havaalanındaki karakola davet eden polis memuruna hakaret ederek "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni burada yerler koçum. Bak seni yerler. Ne olacak, ne olacağını sanıyorsunuz? Ne olacağını sanıyorsun delikanlı" dedi.

Sosyal medyası kapanan Dilan Çıtak, son paylaşımında ağlayarak kendini savundu. İbrahim Tatlıses'in kızı "Yaptığımdan asla utanmıyorum." dedi.

Canlı yayında kendini savunan Çıtak, şu ifadeleri kullandı:

"PORNOM ÇIKMADI"

"Ben uyuştucu kullanmadım, alkol almadım, uçağı gasbetmedim!! Hırsızlık yapmadım, bu ülkeyi dolandırmadım, açık saçık pozlar verip rezil rüsva olmadım, benim pornom da çıkmadı!!! Çocuklara tacizde bulunmadım, bir erkek olup bir kadını dövmedim, bir kadını da öldürmedim… Pardon ya! Kedime yapıldığı için ve şu an ön planda olduğum için mi bu karalama kampanyası içindeyim?"

Çıtak'ın savunması bile eleştirildi. Takipçileri, ünlü şarkıcının söyledikleri için 'Ne alaka', 'Ne ilgisi var şimdi söylediklerinle' gibi yorumlar yaptı.