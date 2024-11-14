Dilan Çıtak kafaları karıştırdı: Boşanıyor mu?

Haber Merkezi

Babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Paylaşımı ile taşındığını belirten Çıtak, eşinin soyadını da Instagram hesabından kaldırdı.

Ünlü ismin yaptığı bu hamleler, "Boşanıyor mu?" sorusunu gündeme taşıdı.

TAŞINMA İŞLERİ BAŞLADI

Taşınma işine giriştiğini duyuran Çıtak, yaptığı paylaşımla ayrılık sinyallerini akıllara getirdi. Tek başına televizyonunu paketlediğini söyleyen isim "Bunu şimdi kim taşıyacak?" sorusunu yöneltti.

"Ben evimden değil, eski benden taşınıyorum" ifadelerini kullanan Çıtak, sosyal medya hesabından hayranlarını şaşırttı.