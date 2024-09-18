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Dilan Çıtak olayı babası İbrahim Tatıses'e soruldu!

Dilan Çıtak olayı babası İbrahim Tatıses'e soruldu! Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses uçakta olay yaratan ve kara listeye alınan kendisi gibi şarkıcı kızı Dilan Çıtak hakkında soruyu duyunca ağzına fermuar çekti.