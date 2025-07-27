Dilan Çıtak, polisin üzerine araba sürdü

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Bodrum'da olay çıkardı.

Konacık Atatürk Bulvarı Yeni Hastane Kavşağı'nda kamyonetle emniyet şeridinden seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Dilan Çıtak'ı polis durdurup, ehliyet ve ruhsat sordu.

ÇITAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Bunun üzerine kamyonetle hareket etmeye çalışan Çıtak'ı, polis ekibi durdurmaya çalıştı. "Dur" ihtarına uymayan Çıtak, kaçmaya çalışırken polisin üzerine aracı sürdü.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Polis, bunun üzerine silahını çekip, Çıtak'ın araçtan inmesini istedi.

Dilan Çıtak'ın aracı tekrar hareket ettirmesi üzerine polis, havaya ateş açtı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ARACA BİNDİ KENDİSİNİ KİLİTLEDİ

Bir süre sonra araçtan inip başka bir otomobile binen Dilan Çıtak, sonra tekrar kendi kamyonetine binip kendisini araca kilitledi.

Çıtak, o anları görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Çıtak, daha sonra kamyonete binen polis eşliğinde karakola götürüldü.