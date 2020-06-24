Dilan Çıtak Tatlıses: Babam bana ev vermedi

İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak’ın kendi kızı olduğunu yıllar sonra kabul etmişti.

Babası İbrahim Tatlıses ile arasındaki buzları zamanla eriten Dilan Çıtak Tatlıses, samimi açıklamalarda bulundu. Dilan Çıtak Tatlıses, soyadını miras için istemediğini söyledi.

"ORADA BİR HİYERAŞİ VAR"

Tatlıses, “Babanız, Bitez’deki evlerinin satışı nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı abiniz Ahmet Tatlıses’ten şikayetçi oldu, neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili?” sorusuna yanıt vermek istemedi:

“Bu konuda yorum yapamam, olayda taraf değilim. Orada çok farklı bir hiyerarşi var. Ben o hiyerarşiye çok dahil değilim, o yüzden ne olduğunu pek bilmiyorum.”

Dilan Çıtak Tatlıses, Tatlıses’in kızı olarak miras beklentisi olup olmadığı sorusunu da şöyle yanıtladı:

"BEN KENDİ PARAMI KAZANIYORUM"

“Hiçbir zaman öyle bir beklentim olmadı. Hatta bu konuda haksız eleştirilere de maruz kaldım. Babamın soyadını almamın nedeninin para olduğunu söylüyorlardı. Halbuki öyle bir şey yok. Ben kendi parasını kazanıp harcayan biriyim. Tatlıses soyadını maneviyat yönünden aldım.

"BANA EV VERİLMEDİ"

Mesela ‘Çocuklara Kuşadası’ndan ev verilecek’ dendi, herkese verildi ama bana verilmedi. Çıkıp da ‘Niye bana verilmedi?’ demedim. Çünkü aklım orada değil.”

İbrahim Tatlıses 2016 yılında ‘Tatlıses Konakları Kuşadası’ projesinden 7 çocuğuna 7 daire vereceğini açıklamıştı.