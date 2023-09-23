Dilan Çıtak Tatlıses: Bu aralar çok zayıfladım Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Tatlıses, basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti.

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Şarkılarıyla gündemden düşmeyen Dilan Çıtrak Tatlıses, yaz tatilini noktaladı ve İstanbul'a döndü.

Bu süre bıyunca sahnelerde hayranlarıyla da buluşmayı ihmal etmeyen Tatlıses, kilo verdi.

Eskiye oranla bir hayli kilo verdiği görülen Dilan Çıtak Tatlıses, Nişantaşı'nda gazetecilere yakalandı.

Ayaküstü sohbet

Dilan Çıtak Tatlıses, son olarak geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Köpeği ile gezen şarkıcı ayaküstü gazetecilerle konuşarak, "Biraz dolaşalım dedik, gördüğünüz bu arkadaş durmadı yerinde" dedi.

"Çok zayıfladım"

Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Tatlıses, derin yırtmaçlı eteği için "Harika olmuş" diye iltifatta bulunan muhabirlere; "Çok teşekkür ederim, çok zayıfladım olacak o kadar" diyerek takıldı.

Tatlıses'in zayıflığını bol yürüyüş ve spora borçlu olduğu da öğrenildi.