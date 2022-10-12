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    Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi

    Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak ile birlikteliğinden dünyaya gelen ve yıllar sonra kabullendiği müzisyen kızı Dilan Çıtak, Levent Dörter ile nikah masasına oturdu.
    • 12.10.2022 - 00:20
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 00:46
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    Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi

    Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter, geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanıp, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

    Geçtiğimiz günlerde kınası yakılan Tatlıses, gözyaşlarına boğulmasıyla konuşulmuştu..

    Ünlü çift, bugün bir otelde düzenlenen düğünle dünyaevine girdi.

    Şişli Belediye Başkanı Sayın Muammer Keskin tarafından kıyılan nikahta çiftin şahitleri Polat Yağcı, Tan Taşcı ve Erhan Bayrak oldu.

    İbrahim Tatlıses duygulandı

    İbrahim Tatlıses nişanında olduğu gibi bu mutlu gününde de kızını yalnız bırakmadı.

    Düğünde duygusal anlar yaşayan Tatlıses'i, kızı sarılarak teselli etti.

    Tatlıses bir de türkü söyledi

    İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'ın düğününde Kara Üzüm Habbesi türküsünü söyledi.

    Nikahtan sonra Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter de kendi düğününde sahne aldı.

    Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi VİDEO

    Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi #1

    Kardeşi İdo Tatlıses düğüne eşi Yasemin Şefkatli ile katıldı

    Dilan Çıtak'ın düğününe kardeşi İdo Tatlıses ise eşi Yasemin Şefkatli ile birlikte katıldı.

    İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile geçtiğimiz yıl 7 Ekim'de hayatını birleştirmişti. Düğüne Dilan Çıtak'ın katılmaması dikkat çekmişti. O dönem küs olan kardeşler, babaları İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da geçirdiği talihsiz kazanın ardından barışmışlardı.

    Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi #2

    Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi #3

    Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi #4

    Düğünde Küçük kızı Eli Ada da vardı

    İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Elif Ada da ablası Dilan Çıtak'ın düğününe katıldı.

    Elif Ada, düğünde babası ile çekildiği bu karesini Instagram hesabından "Canım babamla güzel ablamın düğününde" notuyla paylaştı.

    Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi #5

    3 gelinlik giydi

    Düğünde Dilan Tatlıses üç farklı gelinlik giydi. Düğünün başlangıcında giydiği ilk gelinliği Çıtak kendisi tasarladı.

    Dilan Çıtak'ın ana gelinliği ünlü İsrailli tasarımcı Liz Martinez tarafından kendisine hediye edildi.

    Genç müzisyen after partide ise Cihan Nacar imzalı gelinlikle geceye devam etti.

    Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi #6

    Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi #7

    Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi #8

    Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi #9

    Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi #10

    Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi #11

     


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