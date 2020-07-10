Dilan Çıtak Tatlıses: Sabrımın sonuna geldim

Cihangir'de görüntülenen Dilan Çıtak Tatlıses, babasıyla ilgili sorulara yine çok sert dille cevap verdi.

İbrahim Tatlıses’in 23 yıl aradan sonra nüfusuna kabul ettiği kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün sevgilisi Levent Dörter ile Cihangir’de görüntülendi.

Tatlıses, oyuncu Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’a uyguladığı şiddete dair “Önce inanmak istememiştim. Ama şimdi cezayı hak ettiğini düşünüyorum.

Ben hiçbir erkek tarafından şiddete maruz kalmadım. Allah korusun. Evde Levent ile kavga ettiğimiz zaman hemen başka odaya geçer. Bana el bile kaldırmadı. Tamam belki itiş kakış olabilir ama bu daha ötesine asla geçemez." dedi.

İbrahim Tatlıses ile ev yüzünden arası açılanDilan Çıtak Tatlıses, “Babanız ile barıştınız mı?” sorusu karşısında gerildi:

"BUNLARI BABAMA SORUN"

"Sular durulmadı. Bunca zaman bana yapılan birçok haksızlığa boyun eğdim. O taraftan ismi lazım olmayan birileri işime bile engel olmaya çalıştı, yapımcımı taciz etti, hep sustum.

Bunları babamın bildiğini zannetmiyorum. Ne var ki, çevresi benimle ilgili dolduruşa getiriyor. Sabrımın sonuna geldim, patlamak üzereyim. Madden manen eksi bakiyedeyim. Enerjim tükendi. Tüm sorularınızı babama sorun, en güzel yanıtlar onda saklı."