Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi gündem oldu: Güzelliğine yorum yağdı İbrahim Tatlıses 90'lı yıllarda Işıl Çıtak ile kısa süreli ilişkisinden dünyaya gelen Dilan Çıtak Tatlıses, annesini paylaştı.

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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Dilan Çıtak Tatlıses adında bir kızı olduğu, yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

Tatlıses'in yıllar sonra nüfusuna aldığı şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, kısa sürede hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Kıvırcık saçları ve güçlü sesi ile babasına oldukça benzetilen Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı.

Aynı annesi

İbrahim Tatlıses'in kızının, annesi ile pozları dikkat çekti. Anne-kız kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve beğeni topladı.

Kıvırcık saçları ve güçlü sesi ile babasına oldukça benzetilen Dilan Çıtak Tatlıses'in annesini gören hayran kaldı.

Dilan Çıtak'ın annesinin kızıyla benzerliği ve genç görüntüsüne yorum yağdı.