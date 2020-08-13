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Dilan Çıtak Tatlıses'ten mayolu fotoğraf
Şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, havuzda çektirdiği fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
- Haber Merkezi
- 13.08.2020 - 10:02
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalanmıştı.
Uzun zamandır İstanbul'da olan Tatlıses, normalleşmenin ardından dayanamadı soluğu Fethiye’de aldı.
FOTOĞRAFI ÇOK BEĞENİLDİ
Tatil yapan ünlü şarkıcı, önceki gün leopar desenli mayosuyla havuz başında verdiği bu pozu Instagram hesabına yükledi. Çıtak’ın bu karesi, kısa sürede büyük beğeni aldı.