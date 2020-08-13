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    Dilan Çıtak Tatlıses'ten mayolu fotoğraf

    Şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, havuzda çektirdiği fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2020 - 10:02
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    Dilan Çıtak Tatlıses'ten mayolu fotoğraf

    Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalanmıştı.

    Uzun zamandır İstanbul'da olan Tatlıses, normalleşmenin ardından dayanamadı soluğu Fethiye’de aldı.

    FOTOĞRAFI ÇOK BEĞENİLDİ

    Tatil yapan ünlü şarkıcı, önceki gün leopar desenli mayosuyla havuz başında verdiği bu pozu Instagram hesabına yükledi. Çıtak’ın bu karesi, kısa sürede büyük beğeni aldı.

    Dilan Çıtak Tatlıses ten mayolu fotoğraf #1

    Dilan Çıtak Tatlıses ten mayolu fotoğraf #2

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