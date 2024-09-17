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Sahipsiz hayvanlarla ilgili yasanın yürürlüğe girmesi sürecinde yaptığı açıklamalarıyla dikkat çeken İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, kavgayla gündeme geldi..

Türk Hava Yolları'nın TK2521 sefer sayısıyla Bodrum-İstanbul seferini yapan uçağında bulunan İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile kedisi için kendisini uyaran kabin memuru karakolluk oldu..

Miyavlayan kedisini pusetinden çıkarması nedeniyle uyarılan Çıtak, hostese sert tepki gösterdi.

Görevli hostesin üzerine yürüdüğü anların ortaya çıkması sonucu sosyal medyada sert eleştirilere maruz kalan Çıtak, bir açıklama yaptı..

NEFES DARLIĞI ÇEKEN KEDİSİNİ PAYLAŞTI

Açıklamasında uçakta nefes darlığı çektiğini belirttiğini kedisini kucağına aldığı görüntüleri paylaşan Çıtak, şu ifadeleri kullandı:

"KEDİMİ ZORLA PUSETE SOKMAYA ÇALIŞTI, PUSETE VURDU"

Çıtak açıklamalarına şöyle devam etti:

Sokak hayvanlarıyla ilgili yasanın gündemde olduğu bir dönemde, böyle bir olay üzerinden hakkımda algı yaratılmaya çalışılması beni oldukça şaşırttı.



Uçağa bindiğimde kedim pusetindeydi. İnişe kısa bir süre kala kedim fenalaşınca onu pusetten çıkarmak istedim. O sırada bir hostes beni sert bir dille uyardı. Durumu açıklamaya çalışmama rağmen, sert tavrı devam etti ve kedimi zorla pusete sokmaya çalıştı. Hatta pusete vurdu.



Kedim nefes almakta zorlanırken bu tavır beni daha da paniğe sevk etti. Yolcular ve diğer hostesler durumu fark edip hanımefendiyi uyarmasına rağmen, hostesin tutumunda bir değişiklik olmadı. Yolcular araya girip kendisini uyarsa da bu defa eliyle beni taciz etti.