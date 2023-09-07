Dilan Çıtak'ın yatak pozuna eşi yorum yazdı Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Dilan Çıtak, minicik şortunu giyip yatakta poz verdi

ensonhaber.com

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, son dönemde güçlü sesi ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor.

Küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan şarkıcı, son dönemde ise paylaşımlarıyla ön planda.

Bir hayli zayıflayan Dilan Çıtak, sosyal medyada mini şortuyla pozunu paylaştı.

"Zayıflama sırrını bize de açıkla"

Yatak pozuna ilk yorum ise eşi Levent Dörter'den geldi. Dilan Çıtak'ın kocası, bu iddialı poza "Zayıflama sırrını bize de açıkla" yazdı. Şarkıcı ise "Önce sen açıkla" yanıtını verdi.

"İbrahim Tatlıses'in kızı" olarak anıldığı için rahatsız olan Çıtak, "Yeter ya sayenizde bu ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum. Çünkü size iyi insan olsam da iyi ses olsam da yaranılmaz. Bırakın artık salın beni ya. Babam ayrı ben ayrı biz böyle iyiyiz çok mutluyuz. Babam koca bir ses ve bu işin şahı." diyerek isyan etmişti.