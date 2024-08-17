Dilan Çıtak'tan babası İbrahim Tatlıses'e: Aramam seni Babası İbrahim Tatlıses ile sorunlar yaşayan Dilan Çıtak, Ercan Saatçi'nin sahnesine konuk oldu ve "Aramam" şarkısını seslendirdi.

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Haber Merkezi

Dilan Çıtak ve İbrahim Tatlıses arasında soğuk rüzgarlar esiyor...

Babasıyla daha önce mal paylaşımı nedeniyle tartışan Çıtak geçtiğimiz aylarda arayı düzeltti.

Ancak baba-kızın ilişkisine nazar değdi ve ipler bu defa tamamen koptu. Çıtak, sosyal medyadan soyadını kaldırmak için harekete geçti.

SAHNEDEN GÖNDERME YAPTI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Dilan Çıtak, bir hamle daha yaptı ve Ercan Saatçi'nin sahnesine konuk oldu.

Burada küs olduğu babasının "Aramam" şarkısını seslendiren Çıtak, göndermede bulundu. Dilan Çıtak'ın şarkıyı seslendirmesi ise seyircilerden de büyük alkış aldı.

İBRAHİM TATLISES: "DERDİ İDO"

İbrahim Tatlıses ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Benim soyadımı kullanmasın! Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo Bey'dir." demişti.