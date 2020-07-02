Dilan Çıtak'tan İbrahim Tatlıses'e yanıt: Adaletli ol

Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in açıklamalarına sinirlendi.

Şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses “Babam tüm çocuklarına Marmaris’ten ev verdi, bana vermedi” demişti. Kızının bu açıklamasını duyan İbrahim Tatlıses de bunun üzerine “Dilan evrakları vermekte geç kaldı. O arada ben sıkıştım ve evi sattım” açıklamasını yapmıştı.

"KEŞKE KOŞUP GİTSEYDİM"

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Dilan Çıtak Tatlıses, babasının sözlerine yanıt verdi:

“Evrakın gecikmesi bir bana mı denk gelmiş? Bu mazeret gibi geliyor bana. İnsanın salak yerine konması yanlış. Adaletli olmak lazım. Ben başkaları gibi notere koşup evrakları hemen vermedim. Ama keşke koşup gitseydim ve o evi alıp bir hayır kurumuna bağışlasaydım.”