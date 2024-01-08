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Dilan Polat bir şube daha açtı! Kalabalığı gören "Pes" dedi...

Dilan Polat bir şube daha açtı! Kalabalığı gören "Pes" dedi... Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından ceza alan Dilan Polat'ın dışarıda olan ailesi, yeni bir şube daha açtı.