Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, gündemden düşmüyor...
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Polat, cezaevinden her gün haber yolluyor.
Çıkmak için astroloğunu bile cezaevine çağıran Polat, bu defa şube açılışıyla gündemde.
Sosyal medyadan duyuru yapıldı
Dilan Polat'ın güzellik merkezleri, kara para aklama suçlamalarına rağmen faal olarak hala çalışıyor.
Tüm tartışmalara rağmen güzellik merkezinin yeni şubesinin İstanbul Kağıthane'de açılacağı ise Dilan Polat'ın yedek sosyal medya hesabından duyuruldu.
"Ailecek açılışa gidiyoruz" notuyla Dilan Polat Yedek hesabında paylaşılan karede Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat, Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra ve Engin Polat'ın erkek kardeşinin nişanlısı Hazal Erdoğan'ın yanı sıra çiftin avukatı Hüseyin Kaya da yer aldı.
Şube açılışındaki kalabalığı ise insan aklı almadı. Dilan Polat'ın cezaevinde olmasına rağmen şube açılışına gelenler, "Pes" dedirtti.
Sosyal medyadan yorum yapanlar, "Bu insanlar akıllanmaz" dedi.
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