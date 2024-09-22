Dilan Polat, giyinme odasını gösterdi Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Dilan Polat, kıyafetlerinin yer aldığı odayı sergiledi.

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Haber Merkezi

Tahliye olduktan sonra sosyal medyaya ara veren ancak geçtiğimiz günlerde bu arayı sona erdiren Dilan Polat, paylaşımlarını sürdürüyor.

Sosyal medyadan sık sık oğlu Milan ile paylaşım yapan Polat, bu geleneğini bozmadı.

Son paylaşımlarında oğlu Milan'ın giyinme odasına girdiği anları videoya çekti.

"ELBİSELERİM OLMUYOR"

Milan'a giyinme odasında hangi ayakkabıyı beğendiğini soran Dilan Polat, "Hepsini çok özlemişim. Hepsini özlediğimi biliyor musun?" dedi.

Ardından giyinme odasında yer alan ayakkabı ve kıyafetleri gösteren Dilan Polat, hepsini çok özlediğini ancak elbiselerinin artık kendisine olmadığını söyledi.

DÖVME YAPTIRDILAR

Polat çiftinin yaptırdıkları dövme dikkat çekti. 2 dövme yaptıran Dilan Polat karın boşluğuna İngilizce "Güçlüyüm ama kalbim hassas", kolunun içine ise "Sensiz hayatı hayal edemiyorum" yazdırdı.

Engin Polat ise boynuna "Tarih cesurları sever" yazdırdı.