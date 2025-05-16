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Haber Merkezi

Nilda ve Milan Efe isminde iki çocuk sahibi olan Dilan ve Engin Polat çifti, üçüncü kez ebeveyn olmak istiyorlardı. Üçüncü çocuk için tedavi gören ünlü çift, tüp bebek yöntemine başvuracaklarını açıklamışlardı.

İKİ ÇİZGİ VAR

Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hamilelik testinde iki çizgi gördüğünü duyurarak hamile olabileceğini söyledi.

Başta Engin Polat'a şaka yapan, ardından 'İki çizgi mi var biz mi öyle görüyoruz?' ifadelerinin kullanan Dilan Polat yakınlarını aradığı paylaşımlarda bulundu. Net bir sonuç olmasa da, Polat çiftinin bebek müjdesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.