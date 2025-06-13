Dilan Polat psikiyatri kliniğine yattı! Hastane odasından fotoğraf var

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Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalarla bir süre tutuklu kalan ve 19 Ağustos 2024’te tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat'tan yeni haber var.

Uzun süredir psikolojik sorunlar yaşayan Polat, kardeşi Sıla Doğu ile birlikte bir psikiyatri kliniğine yattığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Psikiyatri kliniğinde tedavi göreceğini açıklayan Polat, yaşadığı zor günleri anlatarak içini döktü.

"İYİLEŞMEK İSTİYORUM"

Hastaneye yatışı yapılan Dilan Polat, yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı:

"İyileşmek istiyorum Allah'ım. Kimsenin beni artık yormasını istemiyorum. Bunu en çok çocuklarım için istiyorum. Bana yardım et. Ne yapacağımı bile bilmiyorum. Bana yol göster.

"HER ŞEYİ YAZMAK İSTİYORUM"

Bugün size içimden gelenleri en gerçek halimle yazmak istiyorum. Bazen insanlar çok yorulur. Sesini duyuramadığında, sürekli yanlış anlaşıldığında, kalbine taşlar üst üste dizildiğinde... İşte ben de öyle günlerden geçtim. Sosyal medyada maruz kaldığım linçler, geçmişte yaşadığım cezaevi süreci... Ve içimde büyüyen bir karanlık.

"ŞU AN PSİKİYATRİ SERVİSİNDEYİM"

Fotoğraflarda gülüyorum... Hayatın içinde görünüyorum ancak gerçekte bir figüran gibiyim. Bilirsiniz belki içinizde bilmediğiniz bir savaş vardır. Ben de o savaşın tam ortasındayım. Bazen maskeler en çok acıyı gizler. Görünürde hep güçlüydüm ama içimde kırık bir kadın, yorgun bir anne, kaygılarla dolu bir insan vardı. Artık kendime dürüst olma zamanıydı. Şu an psikiyatri servisindeyim. Çünkü iyileşmek istiyorum. Çünkü çocuklarım için, kendim için, siz güzel kalpli insanlar için yeniden ayağa kalkmak istiyorum.

Sizlerden destek bekliyorum ve eğer içinizde beni sevmeyenler, bana kırgın olanlar varsa... Lütfen bu dönemde biraz daha hassas olun. Bazen bir sözcük bile insanın yüreğine ağır gelir. İnanın şu anda dayanmak, iyileşmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Dualarınızı, güzel dileklerinizi bekliyorum. Küçücük bir destek büyük bir anlam taşır.

"AİLECE KARAR VERDİK"

Ailece karar verdik bir süre hastanede yatmanın şu an için en doğrusu olacağına. Ama ben bir anne olarak yine de güçlü durdum. Oğlumun mezuniyetine zor da olsa katıldım onun yanında olmak benim için çok önemliydi. Sonra ona söyledim birkaç gün olamayacağım diye hemen 'gitme anne' dedi. Kaç gün diye sordu, korkusu var çünkü bu onun için de benim için de kolay değildi.

Çünkü bir annenin en büyük yarası evladımdan biraz da olsa uzak kalmaktır. Ama bilsin istedim. Anne burada kendine biraz iyilik yapacak ki sonra ona daha iyi daha güçlü sarılabilsin. Bizi daha güzel günler bekliyor buna yürekten inanıyorum, inanmak istiyorum."