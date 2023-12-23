Dilan Polat soruşturmasındaki Eylül Öztürk'ün korkusu: 'Ölüm tehdidi alıyoruz' Fenomenlere yönelik başlatılan soruşturmanın içinde yer alan Eylül Öztürk, eşi Kenan Öztürk'e ölüm tehdidi içerikli maillerin geldiğini paylaştı. Öztürk, kendilerini hedef alanlara tepki göstererek, "Olayları getirdiğiniz noktadan mutlu musunuz?" dedi.

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Sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturma genişleyerek devam ediyor.

Dilan Polat ile başlayan süreç birçok fenomene uzandı.

Bu isimlerden biri de Eylül Öztürk. Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' notuyla paylaştığı masada yer alan isimlerden biri olan Öztürk'ün Amerika'da 10 evi bulunuyor.

Sessizliğini bozdu

Şimdilerde şirketlerine kayyum atanan Öztürk, sosyal medyadaki sessizliğini bozdu.

Eşi Barış Kenan Öztürk’e ölüm tehdidi mesajlarının geldiğini söyleyen Öztürk, gelen maillerin ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

"Kenan kardeş sizden parça parça koparacağız hayatınızı"

Eylül Öztürk’ün paylaştığı ekran görüntülerinde, tehdit e-postasını atan kişinin, “Son şansın kardeşim. Cezan 200 bin dolar oldu.” ifadesini kullandığı görülüyor.

Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Öztürk’e gelen e-postada, “Bak uyuşturucu işlerine de başlıyorsunuz yavaş yavaş. Senin depoda da çıkar mı acaba bir şeyler? Kenan kardeş sizden parça parça koparacağız hayatınızı.” ifadesi yer alıyor.

"Mutlu musunuz?"

Öztürk, e-postalarla ilgili olarak savcılığa başvurduklarını açıkladı. Öte yandan haklarındaki iddiaları ortaya atanlara da tepki gösteren fenomen, "Hiçbir şey araştırmadan sormadan, soruşturmadan hakkımızda asılsız ve sanki suç işlemişiz gibi açıklamalar yapan kişiler, iki prim kasacaksınız diye olayları getirdiğiniz noktadan mutlu musunuz?" dedi.

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