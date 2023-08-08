Dilan Polat sosyal medyaya veda etti Zor günlerden geçtiğini söyleyen fenomen Dilan Polat, bir süre herkesten uzak durmak istediğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Lüks hayatını takipçileriyle paylaşan bu yüzden 'Görgüsüz' yorumlarına maruz kalan ünlü fenomen Dilan Polat, son yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Ağlayarak yaptığı paylaşımda, "Biraz kendi içimde uğraştığım şeyler var. Bir süre uzak kalmak bana iyi gelecek. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var.

Beni seven insanların hepsini çok seviyorum. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Burada bir şeyler yazılıp çizildikçe, gördükçe de sinirlerim bozuluyor. Size kocaman enerjiler gönderiyorum" diyen Polat, hesabını askıya aldı.

Yanlışlıkla açtı

Fakat gelin görün ki sosyal medya diyeti kısa sürdü. Dilan Polat'ın kızı, annesinin hesabına yanlışlıkla dokunduğunu ve hesap bilgileri kayıtlı olduğu için hesabının yeniden açıldığını söyledi.

"İnsanları karalamayın"

"Bence hesabını kapatmasın, insanları sevindirmesin" diyen küçük kız annesinin hesabından "Annem geri kapatmaya çalıştı ama bir hafta süresi olduğu için kapanmadı hesap. İnsanları karalamayın bir deneyin. Bence zaten annem kızmamalı da bana. Kimseyi sevindirmesine gerek yok" dedi.