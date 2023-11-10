Dilan Polat ve Engin Polat, park yeri için komşularına saldırdı Polat çiftinin, Çekmeköy'de yaşadıkları lüks sitede komşularına park yeri nedeniyle saldırdıkları görüntüler ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin günlerdir gündemine yerleşen Dilan Polat ve Engin Polat'la ilgili her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor.

Polat çiftinin, tutuklanmadan önce İstanbul Çekmeköy'de yaşadıkları lüks sitede komşularına bir hayli sorun oldukları söylenmişti.

Park için komşularına saldırdılar, gelen polisi eve sokmadılar

Park yeri için komşularına tekme tokat saldıran Polat çiftinin, polisleri evine sokmadıkları da ortaya çıktı.

Kanal D'de yayınlanan görüntülerde, Dilan Polat ve Engin Polat, park yeri için tartıştıkları komşularına tekme tokat saldırıyor. olayın ardından komşularının şikayeti üzerine gelen polis ekipleri, Polat çifti tarafından içeri alınmıyor.

Park yeri için yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü

Olayın gelişimi ise şöyle:



Dilan Polat, eşi Engin Polat'a doğum günü hediyesi olarak son model bir cip hediye etti. Hatta doğum gününü billboardlara ilan vererek kutladı. 6 Haziran akşamı da Çekmeköy'deki villalarında bir doğum günü partisi düzenledi. Bütün ailenin katıldığı doğum gününde kardeşi Sıla Doğu da aracını buraya park etmişti.



Komşularının da o gün doğum günü için gittikleri yerden döndüklerinde boş park yeri bulamadılar. O da ilk bulduğu müsait yere aracını bıraktı, eşi ve kızıyla evine yöneldi.

Doğum gününe gelen misafirlerden birinin çocuğu rahatsızlandı. Hastaneye götürmek istediklerinde, Sıla Doğu'nun aracının arkasında yan komşularının aracı vardı. Çekmesini isteyince ortam gerildi. Komşu ilk başta sakindi, ama Dilan Polat'ın sözleri komşularını çileden çıkardı. İddiaya göre Dilan Polat hakaret etti. Engin Polat araya girerek sakinleştirmeye çalıştı, ancak Dilan Polat komşusuna tekme savurdu. Aracına yürüdüğü sırada kameraların açısından çıkan komşuya Engin Polat yumrukla saldırdı.

Komşularının çağırdığı polisi de içeri almadılar, ifade de vermediler

Engin Polat, saldırdığı komşusunun evine koştu. Kapı açıktı, içeri daldı. Kocasına tehditler savurunca komşunun eşi KADES uygulamasını kullanarak ihbarda bulundu.

Çok geçmeden gelen polis ekiplerine de zorluk çıkartan Polat çifti, ekipleri eve sokmadı. İfade de vermediler. Dilan Polat, işyerinin Ataşehir'de olduğunu söyleyerek, sadece Ataşehir Emniyeti'ne ifade vereceğini belirtti. O sırada da Engin Polat'ın kardeşi Kürşat Polat geldi. Durumu polise anlatmaya çalıştı. Ancak ekipler, ifade alamadan gitti.

haftalar sonra ifade vermeye gittiler

Polat çifti önce yurt dışına tatile çıktı. İfade vermeye haftalar sonra geldi. Suçlamaları kabul etmediler. Dilan Polat, komşusunun kendisini yaraladığını hatta darp raporunu aldığını söyledi. "Kimseyi tehdit etmedim, hakarette bulunmadım" dedi. Engin Polat da komşusuna saldırmadığını, kendisinin saldırıya uğradığını söyledi. Her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.