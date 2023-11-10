Dilan Polat'ı rol model alan Ece Ronay, aylık kazancını açıkladı Güzellik merkezine 6 milyon yatırım yapan Ece Ronay, aylık kazancını açık açık anlattı.

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Çapkınlığıyla bilinen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa ederek dikkat çeken Ece Ronay, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu.

Ünlü fenomen, güzellik merkezine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Kendi güzellik merkezini Dilan Polat'ın hayatına özenerek açmaya karar verdiğini söyleyen Ronay, aylık kazancını da açıkladı.

Güzellik merkezini açarken Dilan Polat'tan isim hakkı istediğini ancak 7 milyon TL'si olmadığı için merkezi kendi adına açtığını itiraf etti.

"Devasa paralar kazanmıyorum"

Dilan Polat'ın hayatına özenen Ece Ronay, şöyle konuştu:

"Devasa paralar kazanmıyorum. Şirketi açalı bir sene oldu, kuruluş borçlarımı ödüyorum.

Evim ve arabam vardı onları sattım kredi çektim. Borçlarıma çalışıyorum. 1 sene önce evim 3.5 milyon TL değerindeydi, arabam 1.5 milyon TL değerindeydi.

"6 milyonluk bir yatırım yaptım "

Bankadan da o zaman 1 milyon kredi çektim. 6 milyonluk bir yatırım yaptım." dedi.

"Arabam bile yok"

Müge Dağıstanlı, "Aylık ne kadar geçiyor eline?" deyince Ece Ronay, "Yazın zarar oldu ama bu aralar para kazanıyoruz. Çok ciddi giderimiz var, Bağdat Caddesi'nde kiralar da yüksek. Bana aylık 100-200 bırakırsa seviniyorum. Arabam da yok." dedi.

"1.5 milyon ödemiştim"

Ece Ronay, konuşmasının devamında "Onun hayatı rol model olmuştu, Dilan Polat'ın hayatı. Ben de bu işe girdim. Cihazlarımı ondan aldım ama sonra firmamı değiştirdim o zaman 1.5 milyon ödemiştim ona, bana indirimli vermişti." açıklamasında bulundu.

Dilan Polat'tan isim hakkı almayı düşündüğünü ve fenomenin 15 milyon TL istediğini söyleyen Ece Ronay, daha sonra bu karardan vazgeçtiğini açıkladı.