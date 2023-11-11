Dilan Polat'ın fenomen arkadaşı Nevra Bilem hakkında dolandırıcılık suçlaması Dilan Polat ve eşinin kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalar nedeniyle tutuklanması sonrası, Dilan Polat'ın kendisi gibi sosyal medyada fenomen olan arkadaşı Nevra Bilem hakkında da dolandırıcılıktan suç duyurusu yapıldı.

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ensonhaber.com

Bir süredir Türkiye gündemini meşgul eden Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından, sosyal medyada bir çok fenomen hakkında suçlamalar devam ediyor.

Dilan Polat'ın fenomen arkadaşı da davalık oldu

Lüks hayatını sosyal medya hesaplarında paylaşan, Dilan Polat'ın arkadaşı olduğu öğrenilen evli ve iki çocuk annesi Nevra Bilem'in paylaşımları da çok tepki çekti. Bilem'in paylaşımlarının arasında eşinin kendisine canı çektiği için külçe altın alması da yer alıyor.

Paylaştığı reklamlar nedeniyle birçok kişi şikayetçi oldu

Sık sık reklam paylaşan Bilem'in sosyal medya hesabında son paylaştığı reklam üzerine onlarca kişi şikayetçi oldu.

Bilem'in paylaştığı bir reklamda "Bedava tatil için butona basıp numaranızı bırakabilirsiniz." yazıyordu. Butona tıklayan mağdurlar olayın gerçek yüzünü 15 gün sonra öğrendiler.

Butona tıklayan mağdurların numaralarını devremülk satmak için aldıkları ve ortada bedava bir tatil olmadığı ortaya çıktı.

Tatil reklamının ardından mobilya reklamı paylaşan fenomenin mobilya alanları ödeme için bir akrabasının hesabına gönderdiği iddia edildi.

Dolandırıldığını iddia eden kadın Bilem için "Bu şahıs sadece parasına bakıyor. Beni sosyal medya üzerinden engelledi." dedi.

Gelin Evi programıyla meşhur oldu, sosyal medyada "altın şovları" yaptı

Nevra Bilem, sosyal medyada yaptığı altın şovlarla tanınıyor. Bazen eşinin külçe altın hediye ettiği Bilem, sık sık deste paralar ve altınlarla paylaşım yapıyor.

Nevra Bilem, 1996 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Kendisi, Instagram platformunda özellikle makyaj, giyim ve güzellikle ilgili paylaşımlarıyla tanınmıştır. Evli ve iki çocuk annesi olan Bilem, 2022 yılında Gelin Evi programına katılmıştı.