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Haber Merkezi

Dilan Polat, cezaevinden çıktıktan sonra kendisini destekleyenlerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabını da aktif kullanan Polat, bu kez bir kadın hayranıyla buluştu.

Henüz ismi öğrenilemeyen kadın, Dilan Polat'ı görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Dilan Polat'ın hayranının, cezaevi sürecinde kalp krizi geçirdiği gündeme geldi.

DİLAN POLAT ŞOKE OLDU

"Ay kalp krizi geçirdin" diyen Dilan Polat'a başka bir kadın ise "Hastanede sürekli sizin adınızı sayıkladı." dedi.

Dilan Polat ise videonun devamında, "Ay kurban olurum sana. Hastayım öpemiyorum. Kriz geçirmiş Engin. Ay kurban olurum, canımın içi." dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dilan Polat'ın hayranı ile olan bu diyaloğu sosyal medyada da gündem oldu. Birçok kullanıcı videoyu paylaşıp, "Bazı insanlar akıllanmaz." dedi ve kalp krizi geçirdiğini söyleyen hayrana karşı eleştiriler yöneltti.