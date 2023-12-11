Dilan Polat'ın kara kutusu Şule'den yeni açıklama! "Canımdan değerli değil" dedi... Dilan Polat'ın cezaevine girmesinden sonra sınır dışı edilen Şule, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama daha yayınladı.

ensonhaber.com

Kara para aklama ve vergi kaçırma şuçlarından dolayı tutuklanan Dilan Polat'ın yardımcısı Şule, sınır dışı edildi.

Polat'ın kara kutusu olduğu belirtilen ve 'Şule' olarak bilinen Shaklo Khaydarova'nın, sınır dışı edilmeden önce eve akrabalarını da getirdiği ortaya çıktı.

Gözaltına alınan ve sınır dışı edilen Şule, hemen bir paylaşım yaparak “Millet olarak rahatlayın. Ama bir şeyi de unutmayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum.” dedi.

Bir paylaşım daha geldi

Dilan Polat'ın yardımcısı Şule, son paylaşımında "Beni yoran insandan uzaklaşıyorum. Benim canım sizin saçmalıklarınızdan daha kıymetli. Bırakın kendi doğru bildiklerinde boğulsunlar." ifadelerini kullandı.