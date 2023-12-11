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Kara para aklama ve vergi kaçırma şuçlarından dolayı tutuklanan Dilan Polat'ın yardımcısı Şule, sınır dışı edildi.
Polat'ın kara kutusu olduğu belirtilen ve 'Şule' olarak bilinen Shaklo Khaydarova'nın, sınır dışı edilmeden önce eve akrabalarını da getirdiği ortaya çıktı.
Gözaltına alınan ve sınır dışı edilen Şule, hemen bir paylaşım yaparak “Millet olarak rahatlayın. Ama bir şeyi de unutmayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum.” dedi.
Bir paylaşım daha geldi
Dilan Polat'ın yardımcısı Şule, son paylaşımında "Beni yoran insandan uzaklaşıyorum. Benim canım sizin saçmalıklarınızdan daha kıymetli. Bırakın kendi doğru bildiklerinde boğulsunlar." ifadelerini kullandı.
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