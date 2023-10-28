Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'dan açıklama: Umut insanın limanı Dilan Polat kendisine ait sosyal medya hesaplarını kapatırken kız kardeşi sosyal medya hesabında, "Unutmayın ki her karanlık kendisini sonlandıracak güneşin doğuşunu bekler." ifadelerini kullandı.

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Son zamanlarda sosyal medya en çok konuşulan isimlerin başında Dilan Polat ve ailesi geliyor...

Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla mal varlıklarına el konulma kararı çıktı.

Bu kararın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Dilan Polat ve Engin Polat'a ait iş yerlerine baskın düzenlendi.

Çuvallarla belge çıkarıldı

Yapılan iş yerlerinde çıkan belgeler, çuvallarla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekipleri tarafından araçlara yüklenerek götürüldü.

Dilan Polat ve eşi hakkında gözaltı kararı çıkmadı ancak iş yerlerinden toplanan belgeler, incelemeye alındı.

"Unutmayın ki her karanlık kendisini sonlandıracak"

Yaşanan gelişmeler devam ederken Dilan Polat kendisine ait sosyal medya hesaplarını kapattı.

Durum böyleyken kardeşi Sıla Doğu'nun sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor.

Doğu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: