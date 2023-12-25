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Dilan Polat'la aynı sitede oturan şarkıcı Seda Üren lüks evini gösterdi

Dilan Polat'la aynı sitede oturan şarkıcı Seda Üren lüks evini gösterdi Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile aynı sitede oturan Seda Üren şimdi de lüks eviyle gündem oldu. Üren'in lüks evini görenler hayran kaldı.