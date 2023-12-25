Dilan Polat'la aynı sitede oturan şarkıcı Seda Üren lüks evini gösterdi

Ünlü şarkıcı Seda Üren, geçtiğimiz hafta katıldığı programda kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Dilan Polat'la ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Üren, ünlü fenomenle ile nasıl tanıştığını anlatmıştı. Aynı sitede oturduklarını belirten şarkıcı, Polat çifti yüzünden gecenin ilerleyen saatlerinde polisin kapılarını çaldığını açıklamıştı.
Seda Üren, şimdi ise lüks evinin kapılarını bir televizyon programı için açtı.
Ünlü şarkıcının saray yavrusunu andıran evindeki bazı detaylar dikkatlerden kaçmadı.
Eski tarz eşyalar kullanıyor
Evinin dekorasyonunda sade tonlar kullanan Seda Üren'in evindeki eski tarz eşyalar da çok beğenildi.
Temizlik hastası olduğunu söyleyen Seda Üren, aynı zamanda çok hamarat olduğunu da belirtip, canlı yayın çekiminde poğaça yaptı.
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