Dilan Telkök ile Berkay Hardal'ın bebekleri doğdu! İlk aile fotoğrafı geldi Berkay Hardal ve Dilan Telkök çiftinden sevindiren haber geldi. Oğullarını kucaklarına alan çift ilk kez anne-baba olma sevinci yaşadı.

Haber Merkezi

İstanbullu Gelin dizisiyle adını duyuran Berkay Hardal, 2019 yılında Dilan Telkök ile evlenmişti.

MİNİK SIR

Oyuncu çift, takipçileriyle bebek müjdesi paylaşmıştı. Bebek beklediklerini duyuran Hardal ile Telkök, birlikte verdikleri pozlara "Bir süredir sizinle paylaşmak istediğimiz minik sırrımız." notunu düşmüştü.

MAVİ DUMAN ÇIKARDI

Şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan sosyal medya fenomeni Dilan Telkök ile oyuncu Berkay Hardal çifti, bebeklerinin cinsiyetini düzenledikleri bir partiyle duyurmuştu.

Dilan-Berkay çifti, aileleriyle ve yakın arkadaşlarıyla düzenledikleri partide bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. Yuvarlak bir fanusun içine döktükleri suyun ardından mavi dumanların çıkması üzerine bir erkek evlatları olacağı netleşti.

"EVİMİZİN NEŞESİ"

2019 yılından bu yana mutlu evlilikleri süren Berkay Hardal ile Dilan Telkök'ün oğulları dünyaya geldi. Hardal ile Telkök, ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Berkay Hardal, hastanede çekilen fotoğraflara "Evimizin neşesi, hoş geldin" notunu düştü.