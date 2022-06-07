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    Dilara Aksüyek: Aklımı kaybetmedim

    Dilara Aksüyek, geçen akşam Cihangir’de bir mekandan çıkarken görüntülenmişti.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 09:23
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    Dilara Aksüyek: Aklımı kaybetmedim

    Şu sıralar Baba dizisinde Elif karakterini canlandıran Dilara Aksüyek Cihangir'de görüntülenmiş; sokak tarzıyla da dikkat çekmişti.

    Aksüyek'in bol kesim çizgili pantolonunun üzerine giydiği sütyen tarzı büstiyer giymiş "Kıyafetim normal" demişti. Güzel oyuncu, "Sütyenle sokağa çıkmış" yorumlarıba cevap verdi.

    "Aklımı kaybetmedim"

    Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aksüyek, üzerindekinin 'sütyen' olmadığının altını çizdi. Çok konuşulan kıyafeti hakkında açıklamada bulunan Dilara Aksüyek, "Ben iç çamaşırıyla neden dışarıda gezeyim, aklımı kaybetmedim! Yok öyle bir şey… İsteyen istediği her şeyi giymekte özgür" dedi.

    Dilara Aksüyek: Aklımı kaybetmedim #1

    Dilara Aksüyek: Aklımı kaybetmedim #2


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