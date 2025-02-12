Dilara Aksüyek'in balkon pozu! Eleştirileri ti'ye aldı

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Merhamet dizisindeki Sadiye rolüyle hayatımıza giren Dilara Aksüyek, bir süredir ekranlardan uzak.

Son olarak final yapan TRT 1 dizisi 'Yürek Çıkmazı'nda 'Feride' karakteriyle kamera karşısına geçen Dilara Aksüyek, balkonda verdiği pozlarla karın kaslarını gözler önüne sermişti.

Aksüyek, fotoğraflarına; "İnsan; bilmeye kendinden, sevmeye ötekinden başlar. Fotoğrafların bu anlamlı sözle bir alakası yoktur" notunu düşmüştü. Ünlü oyuncunun bu karesi, takipçilerinden tepki görmüştü. Kaslarını göstermek için böyle pozlar verdiği söylenilen ünlü oyuncuya yorum yağmıştı.

"SÖZLERİN FOTOĞRAFLARLA İLGİSİ YOK"

Aksüyek, fotoğraflarına; "Senin karın kasın var, hiçbir şeye üzülme" yazdı.