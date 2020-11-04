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    Dilara Aksüyek ile Onur Bay aşk yaşıyor

    Genç oyuncu Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük meslektaşı Dilara Aksüyek ile aşk yaşamaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 12:38
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    Dilara Aksüyek ile Onur Bay aşk yaşıyor

    Genç oyuncu Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük meslektaşı Dilara Aksüyek ile aşk yaşamaya başladı.

    9 YAŞ FARK VAR

    Son olarak İstanbullu Gelin dizisinde rol alan 33 yaşındaki Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar dizisinde rol alan 24 yaşındaki Onur Bay ile Cihangir'de fittikleri bir mekanda aşka gelince romantik anlar yaşandı.

    Yeni ilişkileri hakkında konuşmayan ikili, birbirini öperken objektiflere takıldı.

    Dilara Aksüyek, kendisi gibi oyuncu Ceyhun Mengiroğlu ile uzun süreli ilişkisini yeni noktalamıştı.

    Dilara Aksüyek ile Onur Bay aşk yaşıyor #1

    Dilara Aksüyek ile Onur Bay aşk yaşıyor #2

    Dilara Aksüyek ile Onur Bay aşk yaşıyor #3

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