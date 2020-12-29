Dilara Aksüyek ve Onur Bay: Yaş farkı sorun değil

Dilara Aksüyek ve Onur Bay: Yaş farkı sorun değil

Dilara Aksüyek'ten 9 yaş küçük olan oyuncu Onur Bay, yaş farkının ilişkide sorun olmadığını belirterek "Biz çok mutluyuz" diye konuştu.

Yeni bir birlikteliğe adım atan oyuncu sevgililer Dilara Aksüyek ve Onur Bay, önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıdı.

Köpekleriyle beraber yürüyüş yapan çift, ilişkilerinin güzel bir şekilde devam ettiğini söyledi.

"YAŞ SORUN DEĞİL, BİZ MUTLUYUZ"

Sevgilisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay, muhabirlerin aralarındaki yaş farkını sorması üzerine şunları söyledi:

“21’inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor.” dedi.

Aksüyek ve Bay, daha sonra bölgeden ayrılarak yürüyüşlerine devam etti.