Dilara Aksüyek ve Onur Bay yasağı deldi

Dilara Aksüyek ve sevgilisi Onur Bay, Cihangir'de görüntülendi.

Arka Sokaklar dizisinin Tekin’i Onur Bay, oyuncu sevgilisi Dilara Aksüyek ile Cihangir’de görüntülendi. İkilinin keyifli halleri dikkat çekti.

YASAK DİNLEMEDİLER

Yeni aşıklar, sokağa çıkma yasağının olduğu gün yasağı deldi. Aksüyek ve Bay, kapalı alanda hem yemek yedi hem de sigara içti.

MASKE DE YOK

Mekandan paket servis aldıklarını iddia eden çift, içerde de maskesiz dolaştı.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Sevgilisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay, muhabirlerin aralarındaki yaş farkını sorması üzerine “21’inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor.” demişti.