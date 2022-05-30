Dilara Aksüyek'in Cihangir tarzı

Sokağa cesur kıyafetiyle çıkan Dilara Aksüyek, kıyafetinin normal olduğunu söyledi

Son olarak 'Baş Belası' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Dilara Aksüyek, önceki gün Cihangir'deydi.

Arkadaşlarıyla buluşan Aksüyek'in tarzı dikkat çekti. Aksüyek, üstüne bir büstiyer altına bol kesim çizgili bir pantolon giydi.

"Gayet nomral"

Kıyafetiyle ilgili konuşan güzel oyuncu, "Kıyafetim gayet normal. Her zamanki gibi giyim tarzım. Bunu ilk kez mi görüyorsunuz?" diye konuştu.

Aksüyek, yaklaşık 7 ay önce kendisinden 9 yaş küçük olan meslektaşı Onur Bay ile bir dargın bir barışık devam eden ilişkisini noktalamıştı.