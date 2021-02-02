Dilara Aksüyek'ten genç sevgilisine ilan-ı aşk

Dilara Aksüyek, sosyal medya hesabından Onur Bay’a yine aşkını haykırdı.

Güzel oyuncu Dilara Aksüyek ile "Arka Sokaklar"da oynayan Onur Bay'ın aşkı doludizgin devam ediyor.

9 YAŞ FARK VAR

Aralarındaki 9 yaş farkına rağmen mutlu olduklarını her fırsatta söyleyen ikiliden Dilara Aksüyek, Onur Bay’ın paylaştığı fotoğrafla aşkını bir kez daha itiraf etti.

Aksüyek, ‘Seni çok seviyorum’ yazdı, çok sayıda tebrik mesajı aldı.