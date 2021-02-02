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    Dilara Aksüyek'ten genç sevgilisine ilan-ı aşk

    Dilara Aksüyek, sosyal medya hesabından Onur Bay’a yine aşkını haykırdı.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 07:28
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    Dilara Aksüyek'ten genç sevgilisine ilan-ı aşk

    Güzel oyuncu Dilara Aksüyek ile "Arka Sokaklar"da oynayan Onur Bay'ın aşkı doludizgin devam ediyor.

    9 YAŞ FARK VAR

    Aralarındaki 9 yaş farkına rağmen mutlu olduklarını her fırsatta söyleyen ikiliden Dilara Aksüyek, Onur Bay’ın paylaştığı fotoğrafla aşkını bir kez daha itiraf etti.

    Aksüyek, ‘Seni çok seviyorum’ yazdı, çok sayıda tebrik mesajı aldı.

    Dilara Aksüyek ten genç sevgilisine ilan-ı aşk #1

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