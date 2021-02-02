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- Dilara Aksüyek'ten genç sevgilisine ilan-ı aşk
Dilara Aksüyek'ten genç sevgilisine ilan-ı aşk
Dilara Aksüyek, sosyal medya hesabından Onur Bay’a yine aşkını haykırdı.
- Haber Merkezi
- 02.02.2021 - 07:28
Güzel oyuncu Dilara Aksüyek ile "Arka Sokaklar"da oynayan Onur Bay'ın aşkı doludizgin devam ediyor.
9 YAŞ FARK VAR
Aralarındaki 9 yaş farkına rağmen mutlu olduklarını her fırsatta söyleyen ikiliden Dilara Aksüyek, Onur Bay’ın paylaştığı fotoğrafla aşkını bir kez daha itiraf etti.
Aksüyek, ‘Seni çok seviyorum’ yazdı, çok sayıda tebrik mesajı aldı.