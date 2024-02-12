Dilber akımı devam ediyor! Safiye Soyman da katıldı: 'Dansı benden öğrenin' Şarkıcı Safiye Soyman, son günlerde sıkça konuşulan 'Dilber dansı' akımına katıldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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ensonhaber.com

Televizyon ekranlarının yeni dizisi 'İnci Taneleri' dillerden düşmüyor.

Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizinin, her fragmanı sosyal medyada gündem oluyor.

Dizideki 'Dilber dansı' olarak bilinen sahneler oldukça dikkat çekiyor.

Hem eleştiriliyor hem taklit ediliyor

Şarkı ve dansın figürleri ise ünlüler başta olmak üzere herkes tarafından sıkça taklit ediliyor.

Zaman zaman eleştirilerin de odağında olan sahneler, izleyicileri adeta ekrana kilitliyor.

Akıma Safiye Soyman da katıldı

Dilber dansını ise taklit etmeyen kalmadı denecek kadar az. Son olarak şarkıcı Safiye Soyman da akıma katıldı.

Soyman, kar tatilinden yaptığı paylaşımda Dilber dansına yer verdi.

Gündem oldu

Şarkı eşliğinde oynayan Soyman, "Dilber dansının gerçeğini benden öğrenin." diyerek paylaştı.

O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.