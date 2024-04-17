Dilber rolü yaradı! Oyuncu Hazar Ergüçlü, reklam kaşesine zam yaptı Rol aldığı İnci Taneri dizisinde yaptığı pavyon dansı sayesinde adından söz ettiren Hazar Ergüçlü'ye Dilber rolü yaradı. Anlaşmalı olduğu marka, oyuncuya büyük bir zam yaptı.

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'Kuzey Güney' ve 'Medcezir' dizilerindeki performansıyla hafızalara kazınan Hazar Ergüçlü'nün işleri Dilber sayesinde açıldı.

İnci Taneleri dizisiyle gündemde olan oyuncuya teklif yağarken sürekli iş birliği içinde olduğu işlerindeki kazancı da arttı.

Dilber yaradı

"İnci Taneleri'nin senaryosu o kadar iyi ve Dilber öyle bir karakter ki hep yeni bir malzeme oluyor metinde. Sıkılmak mümkün değil. Yılmaz Erdoğan'la çalışmak da ayrı bir motivasyon." diyen Ergüçlü'nün çalıştığı marka, oyuncuya zam yaptı. Hazar Ergüçlü, reklam yüzü olduğu marka ile sözleşme yeniledi.

3 katı zam

1.5 milyon TL alan oyuncu, Dilber sonrası neredeyse 3 katı zam aldı. Hazar Ergüçlü, yeni sözleşme sonrası 5 milyon TL kazanacak.