Dilenci istediğini alamayınca Cem Yılmaz'a beddua etti

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Nişantaşı'nda görüntülendi. Diş tedavisi için operasyon geçirdiği klinik çıkışı tuhaf bir an yaşadı.

BEDDUA ETTİ

Yılmaz'ın dişindeki operasyon yüzünden konuşamayan ve hızlıca aracına geçerken bir dilenci yanına geldi. Snob magazin'in haberine göre; "Cem Bey yardım eder misiniz?" diye seslenen yaşlı adam, Yılmaz'dan olumlu dönüş alamayınca bu kez ünlü şovmene beddua etti.

Yaşlı adam, sokakta bağırarak "Allah belanızı versin" diyerek beddua etti.

Yılmaz beddua sırasında tepkisiz kalırken şoförünün kapıyı kapatmasıyla uzaklaşıp evinin yolunu tuttu.