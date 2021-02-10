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- Diletta Leotta ve Can Yaman'dan yeni fotoğraf
Diletta Leotta ve Can Yaman'dan yeni fotoğraf
İtalya'da bir reklam filminde rol alan Can Yaman'ın ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile yaşadığı aşk gündemden düşmüyor.
- Haber Merkezi
- 10.02.2021 - 07:11
- Güncelleme : 10.02.2021 - 07:13
Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan oyuncu Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
İTALYA'DA AŞK
Ünlü spor sunucusu Diletta Leotta ile yeni bir aşka yelken açan yakışıklı oyuncu tüm vaktini sevgilisine ayırıyor.
"BİR ZAMANLAR"
Geçtiğimiz günlerde poligona giden ikili bu kez at çiftliğini ziyaret etti. Leotta sevgilisiyle çekildiği fotoğrafı 'bir zamanlar' notuyla yayınladı.