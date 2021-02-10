Euro
8.5705
-0.01%
Dolar
7.0657
-0.04%
Altın
418.85
0.39%
Borsa
1.544
0%
Bitcoin
328.000
1.23%
EXEN Coin
16.16
5.34%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Diletta Leotta ve Can Yaman'dan yeni fotoğraf

    İtalya'da bir reklam filminde rol alan Can Yaman'ın ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile yaşadığı aşk gündemden düşmüyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2021 - 07:11
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 07:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diletta Leotta ve Can Yaman'dan yeni fotoğraf

    Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan oyuncu Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

    İTALYA'DA AŞK

    Ünlü spor sunucusu Diletta Leotta ile yeni bir aşka yelken açan yakışıklı oyuncu tüm vaktini sevgilisine ayırıyor.

    "BİR ZAMANLAR"

    Geçtiğimiz günlerde poligona giden ikili bu kez at çiftliğini ziyaret etti. Leotta sevgilisiyle çekildiği fotoğrafı 'bir zamanlar' notuyla yayınladı.

    Diletta Leotta ve Can Yaman dan yeni fotoğraf #1

    Diletta Leotta ve Can Yaman dan yeni fotoğraf #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir