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    Diletta Leotta yüzüğünü gösterdi

    Can Yaman ile nikah masasına oturması beklenen İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'nın tektaşı görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2021 - 11:24
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    Diletta Leotta yüzüğünü gösterdi

    Oyuncu Can Yaman'ın, Ocak ayında ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İtalyan basını, çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlayarak, sürpriz aşkı belgelemişti.

    EVLENME TEKLİFİ ETMİŞTİ

    Kısa bir süre içinde sevgilisine evlenme teklifi eden Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı, "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can..." yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurtmuştu.

    228 BİN TL VERDİ

    Leotta, önceki gün yeni bir fotoğrafını paylaştı. Yaman ile yakın zamanda nikah masasına oturması beklenen Leotta'nın tektaşı dikkatlerden kaçmadı. Can Yaman'ın, tektaş yüzük için 28 bin dolar (228 bin TL) ödedi.

    Diletta Leotta yüzüğünü gösterdi #1

    Diletta Leotta yüzüğünü gösterdi #2

    Diletta Leotta yüzüğünü gösterdi #3

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