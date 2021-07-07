Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta’nın estetiksiz hali şaşırttı.

Ünlü oyuncu Can Yaman’ın İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta evlilih hazırlığı yapıyor. Şu sıralar tatilde olan aşıkların her yaptığı gündem oluyor. Estetiksiz fotoğrafları ortaya çıkan Leotta şimdi de eski haliyle konuşuluyor.

Burun ve meme estetiği yaptıran Leotta’nın daha sonra da dudaklarını dolguyla büyüttüğü öğrenildi.

"KARİYER İÇİN DEĞİL"

Ünlü spiker, İtalya’da yayınlanan bir röportajında 18 yaşında ilk estetiğini yaptırdığını dile getirmişti: “18 yaşında burnumu yaptırdım. Bu benim yüzüm ve yargılanmadan onunla inandığım her şeyi yapma özgürlüğüne sahibim. İyi bir kariyer için estetik ameliyatı yaptırmadım.”