Diletta Leotta'nın Türkçe paylaşımı beğenildi

Can Yaman’ın evlilik teklifi yaptığı Diletta Leotta, Türkiye’ye hayran kaldı.

Rol aldığı 'Sandokan' adlı dizi nedeniyle bir süredir İtalya'da yaşayan Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile Türkiye'ye gelmişti. Yaman Ailesi'yle tanışan Leotta, Boğaz manzarası karşısında büyülenince Türkiye'de biraz daha kalmak istedi.

TÜRKİYE'Yİ SEVDİ

Ünlü oyuncu, sevgilisine İstanbul'u gezdirdikten sonra rotayı Bodrum'a çevirdi. Yakışıklı oyuncu, evlilik teklifi yaptığı Diletta Leotta'yı kiraladığı tekneyle tatile çıkardı. İstanbul'a büyülenen Leotta, Ege'nin eşsiz güzelliğine de hayran kaldı.

TAKİPÇİLERİ MEST OLDU

Tatilden fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan güzel spiker, önceki gün Türk takipçilerinin gönlünü fethetti. Türk bayrağı önünde çektiği pozuna, Türkçe 'Günaydın' notu düşen Leotta, mesaj yağmuruna tutuldu.