Euro
10.2462
-0.28%
Dolar
8.6662
-0.23%
Altın
502.63
0.14%
Borsa
1.387
0.36%
Bitcoin
299.397
-0.17%
EXEN Coin
27.50
-6.87%
26ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 26 C

    Dilip Kumar, 98 yaşında hayatını kaybetti

    Hint sinemasının ünlü isimlerinden Kumar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2021 - 09:41
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 10:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dilip Kumar, 98 yaşında hayatını kaybetti

    Bollywood efsanesi Dilip Kumar'dan ölüm haberi geldi.

    Hindistan'da bağımsızlık sonrası Hint sinemasında belirleyici bir figür olan Kumar, 98 yaşında hayata gözlerini yumdu.

    BOLLYWOOD EFSANESİ HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

    Kumar, geçen hafta Mumbai'de nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Oyuncu, çarşamba sabahı erken saatlerde hayatını kaybetti.

    Hinduja Hastanesi'nden Doktor Jalil Parkar, "Uzun süreli hastalık nedeniyle sabah 7.30'da yaşamını yitirdi." dedi.

    Dilip Kumar, 98 yaşında hayatını kaybetti #1

    POLİS EVİNİN ÖNÜNDE

    Polis, ölüm haberinin ardından güvenlik için Bollywood oyuncusunun evinin önüne geldi.

    Dilip Kumar'ın evinin önüne gelen bir kadının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

    Kumar'ın ölümü, Twitter'da bir aile dostu tarafından doğrulandı. "Sevgili Dilip'in birkaç dakika önce aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyorum. Biz Allah'tan geldik ve O'na döneceğiz." denildi.

    Dilip Kumar, 98 yaşında hayatını kaybetti #2

    MODİ: SİNEMA EFSANESİYDİ

    Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dilip Kumar, bir sinema efsanesi olarak hatırlanacak. Ölümü, kültür dünyamız için bir kayıp. Ailesine, arkadaşlarına ve sayısız hayranına başsağlığı diliyoruz. Huzur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.

    DİLİP KUMAR KİMDİR

    1922'de Pakistan'ın Peşaver kentinde dünyaya gelen Kumar, "Yusuf Khan" adını taşıyordu. Hint film endüstrisine katılırken, Hindu adı olan Dilip Kumar'ı aldı.

    Yaklaşık elli yılda 65'ten fazla filmde rol aldı ve birçok rolde izleyicinin karşısına çıktı.

    Dilip Kumar, 98 yaşında hayatını kaybetti #3

    KARŞILAŞTIRILDIĞI İKİ İSİM

    Jwaar Bhata'da çıkış yaptı ama onu şöhrete taşıyan Andaz oldu. Gişe rekorları kıran aşk üçgeninde Nargis ve Raj Kapoor da rol aldı.

    Kumar'ın biyografisini yazan Meghnad Desai, onu Hollywood'dan Marlon Brando ve İtalyan Marcello Mastroianni ile karşılaştırıyor.

    Dilip Kumar, 98 yaşında hayatını kaybetti #4

    "HİNT SİNEMASININ EN İYİ ERKEK OYUNCUSUYDU"

    BBC'ye konuşan Desai, Dilip Kumar'dan bahsederken, "Dilip Kumar tartışmasız Hint sinemasının ürettiği en iyi erkek oyuncuydu. Ondan daha büyük yıldızlar var ama daha iyi oyuncu yok. Zamanının en iyi trajik oyuncusuydu ama aynı zamanda komedide de başarılıydı." dedi.

    Kumar, sinemadaki kariyeri boyunca Mela, Naya Daur, Ganga Jumna, Devdas ve Mughal-e-Azam gibi filmlerde yer aldı.

    Dilip Kumar, 98 yaşında hayatını kaybetti #5

    EŞİYLE FİLMLERDE ROL ALDI

    Bollywood efsanesi, prestijli film ödüllerinin yanı sıra Hindistan'ın en yüksek iki sivil ödülünün sahibi.

    1966'da Saira Banu ile evlendi. Çift, birlikte birçok hit filmde rol aldı. Kumar, en son 1998'de bir filmde oynadı.

    Dilip Kumar, 98 yaşında hayatını kaybetti #6

    Dilip Kumar, 98 yaşında hayatını kaybetti #7

    Dilip Kumar, 98 yaşında hayatını kaybetti #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir