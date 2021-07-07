Dilip Kumar, 98 yaşında hayatını kaybetti

Hint sinemasının ünlü isimlerinden Kumar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bollywood efsanesi Dilip Kumar'dan ölüm haberi geldi.

Hindistan'da bağımsızlık sonrası Hint sinemasında belirleyici bir figür olan Kumar, 98 yaşında hayata gözlerini yumdu.

BOLLYWOOD EFSANESİ HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Kumar, geçen hafta Mumbai'de nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Oyuncu, çarşamba sabahı erken saatlerde hayatını kaybetti.

Hinduja Hastanesi'nden Doktor Jalil Parkar, "Uzun süreli hastalık nedeniyle sabah 7.30'da yaşamını yitirdi." dedi.

POLİS EVİNİN ÖNÜNDE

Polis, ölüm haberinin ardından güvenlik için Bollywood oyuncusunun evinin önüne geldi.

Dilip Kumar'ın evinin önüne gelen bir kadının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Kumar'ın ölümü, Twitter'da bir aile dostu tarafından doğrulandı. "Sevgili Dilip'in birkaç dakika önce aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyorum. Biz Allah'tan geldik ve O'na döneceğiz." denildi.

MODİ: SİNEMA EFSANESİYDİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dilip Kumar, bir sinema efsanesi olarak hatırlanacak. Ölümü, kültür dünyamız için bir kayıp. Ailesine, arkadaşlarına ve sayısız hayranına başsağlığı diliyoruz. Huzur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.

DİLİP KUMAR KİMDİR

1922'de Pakistan'ın Peşaver kentinde dünyaya gelen Kumar, "Yusuf Khan" adını taşıyordu. Hint film endüstrisine katılırken, Hindu adı olan Dilip Kumar'ı aldı.

Yaklaşık elli yılda 65'ten fazla filmde rol aldı ve birçok rolde izleyicinin karşısına çıktı.

KARŞILAŞTIRILDIĞI İKİ İSİM

Jwaar Bhata'da çıkış yaptı ama onu şöhrete taşıyan Andaz oldu. Gişe rekorları kıran aşk üçgeninde Nargis ve Raj Kapoor da rol aldı.

Kumar'ın biyografisini yazan Meghnad Desai, onu Hollywood'dan Marlon Brando ve İtalyan Marcello Mastroianni ile karşılaştırıyor.

"HİNT SİNEMASININ EN İYİ ERKEK OYUNCUSUYDU"

BBC'ye konuşan Desai, Dilip Kumar'dan bahsederken, "Dilip Kumar tartışmasız Hint sinemasının ürettiği en iyi erkek oyuncuydu. Ondan daha büyük yıldızlar var ama daha iyi oyuncu yok. Zamanının en iyi trajik oyuncusuydu ama aynı zamanda komedide de başarılıydı." dedi.

Kumar, sinemadaki kariyeri boyunca Mela, Naya Daur, Ganga Jumna, Devdas ve Mughal-e-Azam gibi filmlerde yer aldı.

EŞİYLE FİLMLERDE ROL ALDI

Bollywood efsanesi, prestijli film ödüllerinin yanı sıra Hindistan'ın en yüksek iki sivil ödülünün sahibi.

1966'da Saira Banu ile evlendi. Çift, birlikte birçok hit filmde rol aldı. Kumar, en son 1998'de bir filmde oynadı.



