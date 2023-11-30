Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı Esra Bilgiç'in mini etekli tarzı olay oldu Paylaşımlarıyla dikkat çeken ekranların yeni ünlü isimlerinden oyuncu Esra Bilgiç, son olarak bir çekimden pozlarını paylaşarak hayranlarını mest etti.

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Kanunsuz Topraklar, Ramo gibi dizilerde başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olan bir isim.

Cesur güzellerden Esra Bilgiç, bir dergi için gömlek, süper mini ve kravat tarzıyla poz verdi.

Şık görünümüyle hayranlarını yine mest eden güzel oyuncuya yorum yağdı. Bilgiç'i beğenen kadar beğenmeyen de oldu.

Güzel oyuncuya takipçilerinden, "Eteğin poşet gibi", "Aşırı güzelsin", "Yakıyorsun", "Görkemli bir aura" yorumları geldi.

Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime Hatun rolüyle şöhreti Pakistan'a kadar uzanan Esra Bilgiç yurt dışında yaptığı reklam anlaşmalarından hayli bir kazanç elde etmişti.