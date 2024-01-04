Diriliş Ertuğrul'un Halime'si Esra Bilgiç'ten yeni pozlar! Gören bir daha baktı

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Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Sultan karakterine hayat veren Esra Bilgiç, bu sayede tanınmaya başladı.
Şu sıralar hukuk okuyan ve imza attığı işlerle adından söz ettiren Bilgiç, güzelliğini gün geçtikçe artırıyor.
Türkiye'nin en güzel oyuncuları arasında gösterilen Bilgiç, son pozuyla Türkan Şoray'a benzetildi.
Yeni kareleri peş peşe yayınladı
Sosyal medya hesabından yeni karelerini yayınlayan Esra Bilgiç, Yeşilçam'ın sultan lakaplı oyuncusu Türkan Şoray'a benzetildi.
Son zamanlarda yıldızı parlayan güzel isim, son pozlarında peş peşe yorumlar ve kalp dolu emojiler oldu.
Otoparktan paylaşım yapan oyuncunun uzun siyah elbisesi ve kusursuz makyajı ise tam not aldı.
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