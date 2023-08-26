Disney Plus'a tepkisiz kaldı! Hazal Kaya, Atatürk dizisinin fragmanına kalp koyunca eleştiri yağdı Oyuncu Hazal Kaya, Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçen Disney Plus için 'beni ilgilendirmez' değerlendirmesi yaptı. Dizinin dün yayınlanan fragmanına ise kalp koyan Kaya'ya sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına giren Disney+, bir süredir eleştirilerin odağında.

Platform, yerli yapımları yayından kaldırma kararı alınca sosyal medya adeta karıştı.

Bardağı taşıran son damla ise lansmanı yapılan ve fragmanı yayınlanan Atatürk dizisi kararı oldu.

Aras Bulut İynemli'nin rol aldığı dizinin akıbeti merak edilirken, skandal bir gelişme yaşandı.

Ermeni bir haber sayfası Disney+'a Atatürk dizisini kaldırdığı için teşekkür paylaşımı yaptı.

Bunun üzerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümeye başladı.

Olay gündemdeki yerini korurken, ünlülerin sessizliği ise dikkat çekti. Platformdan iş alma umuduyla bekleyen oyunculardan biri de Hazal Kaya oldu.

"Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum"

Hemen her olayda, özellikle siyasete ilişkin sıkça paylaşımlar yapan Kaya'nın bu konudaki sessizliği tepkilere yol açtı.

Konunun sorulmasının üzerine Kaya, "Yorum yapacak kadar bilgim yok, olsaydı söylerdim. Bilmiyorum. Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık, yakın arkadaşlarımız oynadı, ben izlemek istiyorum. Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum." dedi.

Son olarak yaşanan bir gelişmenin ardından Kaya bir kez daha tepkilerin odağındaki isim oldu.

"Heyecanla bekliyoruz"

Atatürk dizisinin fragmanı dün yayınlandı. Başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, fragmanı kendi hesabından paylaştı.

Kaya da hem paylaşıma kalp bıraktı hem de kendi hesabından paylaşarak, “Tüylerim diken diken oldu. Heyecanla bekliyoruz. Sonsuza dek izinde, hasretle, minnetle, Mustafa Kemal Atatürk…” notunu ekledi.

"Atatürk sevgileri parayı görene kadar"

Sosyal medya kullanıcıları ise bu duruma sessiz kalmayarak, “Utanmadan hala nasıl yorum yapabiliyorsun?”, “Utanma mühim bir duygudur arkadaşım unutma herkeste olmaz. Ata’yı para üstünde sevenlerin yakınından dahi geçmez.”, “Bunların Atatürk sevgisi parayı görene kadar." şeklinde yorumlar geldi.