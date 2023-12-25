Diva Bülent Ersoy konser öncesi fenalaştı: "Doktorumu çağırın" Ünlü Türk sanat müziği sanatçısı Bülent Ersoy, sahneye çıkmadan rahatsızlandı. Diva, doktor kontrolünden sonra konser verdi.

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YouTube’da Banu Alkan ve Safiye Soyman ile yaptığı programda çarpıcı itiraflarıyla gündeme gelen Bülent Ersoy, en son gençlik yıllarını anlatarak şaşırtmıştı.

Her yaptığı olay olan Ersoy, önceki akşam Maslak’ta bulunan bir mekanda sahne aldı.

“Arayın doktorum gelsin”

Programının hemen öncesinde fenalaşan Ersoy, yardımcılarına “Arayın doktorum gelsin” diye talimat verdi.

Bir saat dinlenen Diva, doktorunun kontrolü ve izninden sonra sahneye çıktı.

Dinleyicilerine müzik ziyafeti çeken Ersoy’un, bazı şarkıları söylerken zorlanması dikkatlerden kaçmadı.