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Ünlü sanatçı Volkan Konak, sosyal medya hesabından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

Diyanet personelinin, eğlence mekanlarından alınan vergilerle maaş almasını eleştiren Konak, bu duruma ironik bir göndermede bulunarak, içtiği bir kadeh içkiyle maaşlarına katkıda bulunduğunu belirtmişti.

"BİR KADEH DE SİZLER İÇİN İÇİYORUM"

Konak, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

Atatürk’ün kurduğu diyanetin, koltuğunu işgal eden zat;



İnsanlığın hizmetine ücretsiz sunulan dini, maaşla icra etmek, eğlence ve de turizm alanında çalışan ve bu sektörlerin vergisinden maaş almayı içine sindirmek ancak sizin gibi bezirgan saltanatı süren kişilere yakışır.



Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadeh de sizler için içiyorum. Lütfen kabul buyurunuz…

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ÖLÜMÜNDEN SONRA MÜFTÜDEN YANIT: "BİZİM İÇİN İÇEN, BİÇİN YANAR DA"

İstanbul Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabında Volkan Konak’ın vefatına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Mehmetalioğlu, ünlü sanatçı hakkında şu ifadeleri kullandı:

Sahnede Gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet.

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