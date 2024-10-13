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Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Murat Boz da sahne aldı.

Sevilen şarkılarıyla kalabalığa unutulmaz anlar yaşatan Murat Boz, katılımcılar tarafından coşkuyla kaşılandı.

Her konserde yaşanan telefon fırlatma olayından nasibini alan şarkıcı, sahneye gönderilen telefonları sahiplerine geri gönderdi.

SURATINA ÇAKMAK FIRLATTILAR

Sahne şovlarına devam eden Murat Boz, yaşadığı çirkin saldırı ile neye uğradığını şaşırdı.

Konser alanında bulunan şahıslardan biri Murat Boz'un suratına çakmak fırlattı.

ŞARKIYI DEVAM ETTİREMEDİ

Gözüne gelen çakmak nedeniyle zor anlar yaşayan Murat Boz, şarkısını tamamlayamadı.

Ünlü şarkıcı, sahnede bir süre sendeledikten sonra kendini toparlamaya çalıştı.

KONSERLER AKIMI OLDU

Geçtiğimiz aylarda, Gaziantep konseri sırasında Simge Sağın'da yüzüne fırlatılan telefon ile yaralanmıştı.

Şarkıcı Ece Seçkin ise, sahne şovu sırasında kendisine telefon atan bir hayranına sert bir dille cevap vermişti.